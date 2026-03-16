ФНС назвала сумму налогов, которую заплатят майнеры криптовалют за 2025 год
Майнеры криптовалют заплатят 567 миллионов рублей налогов за прошлый год, говорится в презентации начальника управления регистрации и учета налогоплательщиков...
https://ria.ru/20260211/bitkoin-2073492058.html
https://ria.ru/20260312/gosduma-2080189244.html
ФНС: майнеры криптовалют заплатят 567 миллионов рублей налогов за 2025 год
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Майнеры криптовалют заплатят 567 миллионов рублей налогов за прошлый год, говорится в презентации начальника управления регистрации и учета налогоплательщиков Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дениса Кузьмичева, представленной на заседании торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ.
Потенциальная сумма налогов, подлежащая к уплате майнерами за год, составляет 567 миллионов рублей. 84 миллионов из них - это налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 483 миллиона - налог на прибыль, следует из презентации Кузьмичева.
Наибольший рост налоговых поступлений начислен за второй квартал - 180 миллионов рублей, также говорится в презентации.
При этом как отметил на заседании первый заместитель председателя совета ТПП
по финансовому рынку и инвестициям и директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов
, при изначальных подсчетах было запланировано получить около 6 миллиардов рублей налоговых поступлений от майнинга.
Факторами, влияющими на налоговые поступления, в презентации Кузьмичева названы низкий уровень легализации майнеров, низкий курс доллара и биткоина, рост тарифов на электроэнергию и высокий хешрейт (показатель вычислительной мощности майнингового оборудования).
Закон о майнинге криптовалют был принят в России
в 2024 году. По его нормам, заниматься майнингом вправе как юрлица и ИП, так и просто граждане.
При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС
. А граждане, не оформленные как ИП, могут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. Но все майнеры должны предоставлять ФНС данные о полученной цифровой валюте.