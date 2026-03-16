"Умерла в больнице". Новый поворот в деле о зверском избиении пенсионерки

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В Нижнем Новгороде скончалась Любовь Еремина, которую несколько месяцев назад жестоко избили двое подростков. По версии СК, на особо тяжкое преступление их толкнула знакомая пенсионерки. Сейчас всех троих судят. О том, ужесточат ли статью обвинения, — в материале РИА Новости.

Жуткий контент

В конце августа в поселке имени Тимирязева Городецкого района Нижегородской области родители одной из местных школьниц увидели в ее телефоне шокирующие фото и видео. Этот контент распространялся в телеграм-каналах и пабликах соцсетей.

Изувеченное лицо пожилой женщины. Голова побрита налысо. "Как тебе, хорошо? — интересуется кто-то за кадром. — Кровью захлебываешься. Ты же понимаешь, что я за Шкряна тебе... (нецензурная брань. — Прим. ред.) могу разбить... Мразь. Ты помрешь с этим фото".

Слышны еще два голоса: один совсем детский, второй взрослый — женский — предлагает переложить жертву с пола на диван. Вскоре запись обрывается.

"Родители той школьницы позвонили в ПДН, — рассказывает РИА Новости житель поселка Владимир (по его просьбе имя изменено). — Но там заявили: что вы за бомжиху заступаетесь, не все ли вам равно. Зашевелились же лишь после общественного резонанса".

Главный подстрекатель

По словам местных, Любовь Еремина — совершенно безобидная, побиралась у магазина, выпивала, но никому не вредила, не мешала. С различными травмами ее доставили в районную больницу, позднее перевезли в Нижний Новгород. Несколько дней пенсионерка была без сознания, затем дала показания.

"Она тесно общалась с двумя алкоголиками: Лилией и ее гражданским мужем Сашей Шкариным, — объясняет Владимир. — Он недавно скончался. Ходили слухи, что в его смерти Лиля винила Любу и подначивала подростков ее наказать".

Оперативники довольно быстро вышли на 14-летнего Алексея (имя несовершеннолетнего изменено). Из неблагополучной семьи, переехал в Городецкий район четыре года назад из Балахны, где учился в спецшколе. Подростка задержали.

Нашли и его 15-летнего приятеля, а также Лилию Филатову, которая жила у Ереминой и якобы помогала ей по хозяйству — именно ее голос звучит в ролике. Видео же издевательств снимала восьмилетняя сестра Алексея и позже похвасталась этим контентом перед одноклассниками.

СК возбудил уголовное дело по статьям 112 — "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести" и 150 — "Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления". Филатову отправили в СИЗО. По версии следствия, именно она подговорила школьников избить пенсионерку, а также сама участвовала в четырехдневных издевательствах.

Общественный резонанс

Подростков оставили на свободе, чем вызвали общественное недовольство. На происшествие обратили внимание и в Москве. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров написал у себя в телеграм-канале: "По линии органов опеки мы оперативно собрали консилиум, на котором решили инициировать процесс ограничения родителей Алексея в правах в отношении других детей, так как иные профилактические меры себя исчерпали и не имели должного эффекта, что и вылилось в это страшное происшествие. Семья уже давно находится под прицелом органов опеки не только Городецкого округа. Вместе с полицией приняты меры по изоляции подростка, проходящего основным обвиняемым по данному ЧП".

Подозреваемый и раньше доставлял школьникам и их родителям немало проблем. "Я очень боюсь за ребенка, — признавался Владимир, чей сын учился с Алексеем в одном классе. — Тот ходит с ножом, третирует сверстников и тех, кто помладше".

По словам Ольги из того же поселка, подросток не раз участвовал в кражах и избивал отца. Соседи пытались указать матери на его асоциальное поведение, но та "посылала их подальше, заявляя, что как хочет, так и воспитывает детей".

Хроническое заболевание

Состояние Ереминой оценили судебные медики, после чего квалификацию преступления ужесточили: статья 111 часть 3 УК — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Также, кроме "вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления", добавили "неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" и "кражу".

Сейчас уголовное дело рассматривают в Городецком районном суде. В конце февраля Еремина скончалась в больнице. В районе уверены: именно из-за избиения. Люди требуют наказать соучастников максимально жестко.

"Потерпевшая умерла из-за давнего хронического заболевания сердца", — объяснили в СУ СКР по Нижегородской области.