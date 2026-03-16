Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 16.03.2026 (обновлено: 08:03 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/kriminal-2080439734.html
"Умерла в больнице". Новый поворот в деле о зверском избиении пенсионерки
2026-03-16T08:00:00+03:00
2026-03-16T08:03:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
https://ria.ru/20260221/kriminal-2075752501.html
https://ria.ru/20260218/kriminal-2074959401.html
https://ria.ru/20260129/kriminal-2070818483.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e75b9cb8956ea9b031017abaafba2e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский на улице
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Полицейский на улице
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В Нижнем Новгороде скончалась Любовь Еремина, которую несколько месяцев назад жестоко избили двое подростков. По версии СК, на особо тяжкое преступление их толкнула знакомая пенсионерки. Сейчас всех троих судят. О том, ужесточат ли статью обвинения, — в материале РИА Новости.

Жуткий контент

В конце августа в поселке имени Тимирязева Городецкого района Нижегородской области родители одной из местных школьниц увидели в ее телефоне шокирующие фото и видео. Этот контент распространялся в телеграм-каналах и пабликах соцсетей.
Изувеченное лицо пожилой женщины. Голова побрита налысо. "Как тебе, хорошо? — интересуется кто-то за кадром. — Кровью захлебываешься. Ты же понимаешь, что я за Шкряна тебе... (нецензурная брань. — Прим. ред.) могу разбить... Мразь. Ты помрешь с этим фото".
Слышны еще два голоса: один совсем детский, второй взрослый — женский — предлагает переложить жертву с пола на диван. Вскоре запись обрывается.
"Родители той школьницы позвонили в ПДН, — рассказывает РИА Новости житель поселка Владимир (по его просьбе имя изменено). — Но там заявили: что вы за бомжиху заступаетесь, не все ли вам равно. Зашевелились же лишь после общественного резонанса".

Главный подстрекатель

По словам местных, Любовь Еремина — совершенно безобидная, побиралась у магазина, выпивала, но никому не вредила, не мешала. С различными травмами ее доставили в районную больницу, позднее перевезли в Нижний Новгород. Несколько дней пенсионерка была без сознания, затем дала показания.
© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкВид на набережную Волги в городе Городец Нижегородской области
Вид на набережную Волги в городе Городец Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Вид на набережную Волги в городе Городец Нижегородской области
"Она тесно общалась с двумя алкоголиками: Лилией и ее гражданским мужем Сашей Шкариным, — объясняет Владимир. — Он недавно скончался. Ходили слухи, что в его смерти Лиля винила Любу и подначивала подростков ее наказать".
Оперативники довольно быстро вышли на 14-летнего Алексея (имя несовершеннолетнего изменено). Из неблагополучной семьи, переехал в Городецкий район четыре года назад из Балахны, где учился в спецшколе. Подростка задержали.
Нашли и его 15-летнего приятеля, а также Лилию Филатову, которая жила у Ереминой и якобы помогала ей по хозяйству — именно ее голос звучит в ролике. Видео же издевательств снимала восьмилетняя сестра Алексея и позже похвасталась этим контентом перед одноклассниками.
СК возбудил уголовное дело по статьям 112 — "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести" и 150 — "Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления". Филатову отправили в СИЗО. По версии следствия, именно она подговорила школьников избить пенсионерку, а также сама участвовала в четырехдневных издевательствах.
Общественный резонанс

Подростков оставили на свободе, чем вызвали общественное недовольство. На происшествие обратили внимание и в Москве. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.
Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров написал у себя в телеграм-канале: "По линии органов опеки мы оперативно собрали консилиум, на котором решили инициировать процесс ограничения родителей Алексея в правах в отношении других детей, так как иные профилактические меры себя исчерпали и не имели должного эффекта, что и вылилось в это страшное происшествие. Семья уже давно находится под прицелом органов опеки не только Городецкого округа. Вместе с полицией приняты меры по изоляции подростка, проходящего основным обвиняемым по данному ЧП".
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Подозреваемый и раньше доставлял школьникам и их родителям немало проблем. "Я очень боюсь за ребенка, — признавался Владимир, чей сын учился с Алексеем в одном классе. — Тот ходит с ножом, третирует сверстников и тех, кто помладше".
По словам Ольги из того же поселка, подросток не раз участвовал в кражах и избивал отца. Соседи пытались указать матери на его асоциальное поведение, но та "посылала их подальше, заявляя, что как хочет, так и воспитывает детей".

Хроническое заболевание

Состояние Ереминой оценили судебные медики, после чего квалификацию преступления ужесточили: статья 111 часть 3 УК — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Также, кроме "вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления", добавили "неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" и "кражу".
Сейчас уголовное дело рассматривают в Городецком районном суде. В конце февраля Еремина скончалась в больнице. В районе уверены: именно из-за избиения. Люди требуют наказать соучастников максимально жестко.
"Потерпевшая умерла из-за давнего хронического заболевания сердца", — объяснили в СУ СКР по Нижегородской области.
В любом случае, если вину Филатовой докажут в суде, ей грозит до 12 лет лишения свободы. Подросткам в силу возраста — не более десяти.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала