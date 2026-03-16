СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Праздничный концерт прошел в Симферополе по случаю 12-й годовщины воссоединения с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Вчера, 01:29
Концерн открылся под гимн России и Республики Крым. Выступая перед собравшимися, глава республики Сергей Аксенов заявил, что аналога воссоединению Крыма с Россией нет и не будет в мировой истории.
"Мы двигаемся вперед уверенно, понимаем, что делать и как делать", - подчеркнул Аксенов.
В рамках мероприятия, в котором также приняли участие глава крымского парламента Владимир Константинов и бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев, собравшиеся отметили героизм участников СВО и почтили минутой молчания павших на фронте.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".