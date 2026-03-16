Кондратьев поручил до апреля определить дома для капремонта в 2027 году - РИА Новости, 16.03.2026
19:40 16.03.2026
Кондратьев поручил до апреля определить дома для капремонта в 2027 году
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов до 1 апреля определить приоритетный перечень объектов, которые будет включены в программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2027 год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Реализацию программы в Краснодарском крае обсудили на совещании, которое провел губернатор.
Кондратьев уточнил, что количество обращений от жителей по вопросам капремонта с начала этого года сократилось на 26%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это говорит о том, что качество работ растет, и в целом программу в крае реализуют на хорошем уровне.
"Самый главный вопрос, которому посвящено большинство обращений, когда будет отремонтирован дом и что именно в нем обновят. Необходимо усиливать разъяснительную работу. Главы муниципалитетов до 1 апреля должны определить приоритетный перечень объектов. При этом в первую очередь нужно реально смотреть на состояние самих домов и учитывать мнение жителей. Потому что их оценка – самый главный показатель всей программы", – сказал Кондратьев на совещании.
Губернатор призвал глав городов и районов ответственно подойти к этой работе. На будущий год Фондом капремонта определены лимиты в размере 13,6 миллиарда рублей. В муниципалитеты уже направили предварительные списки домов, подлежащие обследованию – порядка 3 тысяч адресов.
О том, как идет работа на местах, доложили руководители городов и районов. Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что в предварительный муниципальный список для формирования краткосрочного плана на 2027 год вошло 544 дома. Максимальный размер средств для финансирования капитального ремонта в Сочи – свыше 1,613 миллиарда рублей. Совместно с управляющими компаниями и собственниками подготовлено более 130 актов обследований, работа ведется в ежедневном режиме.
Как рассказал глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин, в новый краткосрочный план предварительно собираются включить девять многоквартирных домов, расположенных в Тихорецке: по пяти адресам провести ремонт кровли, по двум – отреставрировать фасад, еще в двух – обновить внутридомовые инженерные системы.
Глава Армавира Андрей Харченко отметил, что в городе повысился уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, что позволило увеличить лимит финансирования. В 2027 году муниципалитету выделят свыше 325,2 миллиона рублей.
