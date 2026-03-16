Симоньян пишет книгу о Тигране Кеосаяне

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что пишет новую книгу о себе и своем муже, режиссере Тигране Кеосаяне.

"Я сейчас пишу новую книгу про нас с Тиграном", - сказала главред медиагруппы, ее слова передает ИС "Вести".

Симоньян пообещала также рассказать в книге о различных эпизодах своей жизни, в том числе о событиях, свидетелем которых она стала во время проживания в США

Главред добавила, что некоторые истории ранее не рассказывала публично и впервые опишет их в новой книге.