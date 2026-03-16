В Росприроднадзоре назвали самые благоприятные места для клещей

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Влажные затененные места в лесах, кустарниках и высокой траве являются наиболее благоприятными для клещей, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

"Клещи обитают в лесах, кустарниках и высокой траве, часто встречаются на дачных участках, примыкающих к лесным массивам. Они предпочитают влажные затененные места", - сказал Федоров.