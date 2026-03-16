ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Китай поддерживает связь со всеми сторонами по ситуации в Ормузском проливе и прилагает усилия для содействия снижению напряженности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times заявил, что ожидает помощи Китая в возобновлении судоходства через Ормузский пролив.
"Китай поддерживает взаимодействие со всеми сторонами относительно текущей ситуации и прилагает усилия для содействия разрядке ситуации и снижению напряженности", - заявил Линь Цзянь на просьбу прокомментировать слова Трампа.
Он также напомнил, что Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, избегать дальнейшей эскалации напряженности и не допустить, чтобы региональная нестабильность оказывала еще большее влияние на глобальное экономическое развитие.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.