Китай поддерживает связь со всеми сторонами по ситуации в Ормузском проливе

ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Китай поддерживает связь со всеми сторонами по ситуации в Ормузском проливе и прилагает усилия для содействия снижению напряженности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай поддерживает взаимодействие со всеми сторонами относительно текущей ситуации и прилагает усилия для содействия разрядке ситуации и снижению напряженности", - заявил Линь Цзянь на просьбу прокомментировать слова Трампа.

Он также напомнил, что Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, избегать дальнейшей эскалации напряженности и не допустить, чтобы региональная нестабильность оказывала еще большее влияние на глобальное экономическое развитие.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока