Китай выразил обеспокоенность напряженностью в Ормузском проливе

ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Напряженность в Ормузском проливе ударила по международным торговым путям для перевозки товаров и энергоносителей, Китай призывает все стороны прекратить военные действия, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Напряженность, наблюдаемая в последнее время в Ормузском проливе и прилегающей к нему акватории, ударила по международным торговым путям для (перевозки - ред.) товаров и энергоносителей, а также подорвала мир и стабильность в регионе и во всем мире", - отметил Линь Цзянь.