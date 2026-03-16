Китай выразил обеспокоенность напряженностью в Ормузском проливе
Напряженность в Ормузском проливе ударила по международным торговым путям для перевозки товаров и энергоносителей, Китай призывает все стороны прекратить... РИА Новости, 16.03.2026
Линь Цзянь: ситуация в Ормузском проливе ударила по международным торговым путям
ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Напряженность в Ормузском проливе ударила по международным торговым путям для перевозки товаров и энергоносителей, Китай призывает все стороны прекратить военные действия, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана
практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
- ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности.
"Напряженность, наблюдаемая в последнее время в Ормузском проливе и прилегающей к нему акватории, ударила по международным торговым путям для (перевозки - ред.) товаров и энергоносителей, а также подорвала мир и стабильность в регионе и во всем мире", - отметил Линь Цзянь.
По его словам, Китай
вновь призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, избегать дальнейшей эскалации напряженности и предотвратить дальнейшее негативное влияние региональной нестабильности на глобальное экономическое развитие.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила о планах администрации президента США Дональда Трампа
на этой неделе объявить о создании коалиции для сопровождения судов, проходящих через Ормузский пролив.
Представитель МИД не стал прямо отвечать на вопрос о том, получил ли Китай приглашение вступить в нее.