Суд отказал охраннику в иске к Киркорову о компенсации за травму

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 16 мар - РИА Новости. Красногорский городской суд Московской области отказал в иске охраннику Александру Короткому о взыскании 2,3 миллиона рублей компенсации морального вреда с певца Филиппа Киркорова из-за полученной им травмы на концерте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокурор в ходе разбирательства отметила, что согласно результатам проверенных экспертиз, причинение вреда Короткому не было установлено. Кроме того, по её словам, на видеозаписи, которую адвокат Короткого продемонстрировал участникам процесса в суде, не удается установить, кого же все-таки толкнули, а также не установлены причинно-следственные связи. Таким образом, прокурор посчитала, что исковые требования Короткого не подлежат удовлетворению.