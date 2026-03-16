https://ria.ru/20260316/kirkorov-2081037085.html
Суд отказал охраннику в иске к Киркорову о компенсации за травму
Красногорский городской суд Московской области отказал в иске охраннику Александру Короткому о взыскании 2,3 миллиона рублей компенсации морального вреда с... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T16:36:00+03:00
шоубиз
московская область (подмосковье)
филипп киркоров
александр добровинский
ани лорак
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070743143_0:0:3486:1962_1920x0_80_0_0_9fcf6ce82e67b394d327cab32e0c983e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070743143_504:0:3235:2048_1920x0_80_0_0_b2ebbd213851b354e4db6914cf66ca20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: суд отказал охраннику взыскать с Киркорова 2,3 млн рублей за травму
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 16 мар - РИА Новости. Красногорский городской суд Московской области отказал в иске охраннику Александру Короткому о взыскании 2,3 миллиона рублей компенсации морального вреда с певца Филиппа Киркорова из-за полученной им травмы на концерте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Суд решил… в удовлетворении исковых требований о взыскании морального вреда и расходов по оплате госпошлины отказать", - огласила решение судья.
В 2023 году СМИ сообщали, что Киркоров
во время концерта Ани Лорак
в "Крокус сити холле
" грубо оттолкнул Короткого, вследствие чего тот получил травму ноги. Как тогда рассказал РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский
, ситуацию уладили сразу после инцидента. Охранник написал заявление, к Киркорову приходил следователь, всё решили мирно, говорил Добровинский.
Адвокат охранника Сергей Васильев
в понедельник заявил в суде, что Киркоров не имел права на нарушение личной неприкосновенности Александра Короткого. В свою очередь, представитель певца Роман Кузьмин в заседании сказал, что они категорически не согласны с иском. Данные требования Короткого не доказаны и не обоснованы и направлены на обогащение истца за счет ответчика, утверждал Кузьмин.
Прокурор в ходе разбирательства отметила, что согласно результатам проверенных экспертиз, причинение вреда Короткому не было установлено. Кроме того, по её словам, на видеозаписи, которую адвокат Короткого продемонстрировал участникам процесса в суде, не удается установить, кого же все-таки толкнули, а также не установлены причинно-следственные связи. Таким образом, прокурор посчитала, что исковые требования Короткого не подлежат удовлетворению.