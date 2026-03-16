Рейтинг@Mail.ru
Суд отказал охраннику в иске к Киркорову о компенсации за травму - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:36 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/kirkorov-2081037085.html
Суд отказал охраннику в иске к Киркорову о компенсации за травму
Суд отказал охраннику в иске к Киркорову о компенсации за травму - РИА Новости, 16.03.2026
Суд отказал охраннику в иске к Киркорову о компенсации за травму
Красногорский городской суд Московской области отказал в иске охраннику Александру Короткому о взыскании 2,3 миллиона рублей компенсации морального вреда с... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T16:36:00+03:00
2026-03-16T16:36:00+03:00
шоубиз
московская область (подмосковье)
филипп киркоров
александр добровинский
ани лорак
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070743143_0:0:3486:1962_1920x0_80_0_0_9fcf6ce82e67b394d327cab32e0c983e.jpg
https://ria.ru/20251113/sud-2054685178.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070743143_504:0:3235:2048_1920x0_80_0_0_b2ebbd213851b354e4db6914cf66ca20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), филипп киркоров, александр добровинский, ани лорак, крокус сити холл
Шоубиз, Московская область (Подмосковье), Филипп Киркоров, Александр Добровинский, Ани Лорак, Крокус Сити Холл
Суд отказал охраннику в иске к Киркорову о компенсации за травму

РИА Новости: суд отказал охраннику взыскать с Киркорова 2,3 млн рублей за травму

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 16 мар - РИА Новости. Красногорский городской суд Московской области отказал в иске охраннику Александру Короткому о взыскании 2,3 миллиона рублей компенсации морального вреда с певца Филиппа Киркорова из-за полученной им травмы на концерте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Суд решил… в удовлетворении исковых требований о взыскании морального вреда и расходов по оплате госпошлины отказать", - огласила решение судья.
В 2023 году СМИ сообщали, что Киркоров во время концерта Ани Лорак в "Крокус сити холле" грубо оттолкнул Короткого, вследствие чего тот получил травму ноги. Как тогда рассказал РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский, ситуацию уладили сразу после инцидента. Охранник написал заявление, к Киркорову приходил следователь, всё решили мирно, говорил Добровинский.
Адвокат охранника Сергей Васильев в понедельник заявил в суде, что Киркоров не имел права на нарушение личной неприкосновенности Александра Короткого. В свою очередь, представитель певца Роман Кузьмин в заседании сказал, что они категорически не согласны с иском. Данные требования Короткого не доказаны и не обоснованы и направлены на обогащение истца за счет ответчика, утверждал Кузьмин.
Прокурор в ходе разбирательства отметила, что согласно результатам проверенных экспертиз, причинение вреда Короткому не было установлено. Кроме того, по её словам, на видеозаписи, которую адвокат Короткого продемонстрировал участникам процесса в суде, не удается установить, кого же все-таки толкнули, а также не установлены причинно-следственные связи. Таким образом, прокурор посчитала, что исковые требования Короткого не подлежат удовлетворению.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Суд отказался от упрощенного рассмотрения иска к Киркорову
13 ноября 2025, 10:49
 
ШоубизМосковская область (Подмосковье)Филипп КиркоровАлександр ДобровинскийАни ЛоракКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала