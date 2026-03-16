Работа "Дружбы" может быть возобновлена через шесть недель, утверждает Киев

БРАТИСЛАВА, 16 мар - РИА Новости. Киев утверждает, что работа нефтепровода "Дружба" может быть возобновлена только через шесть недель, Братислава настаивает на визите европейских экспертов на Украину для оценки реальной ситуации, сообщил глава МИД Словакии Юрай Бланар.