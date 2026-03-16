Работа "Дружбы" может быть возобновлена через шесть недель, утверждает Киев

БРАТИСЛАВА, 16 мар - РИА Новости. Киев утверждает, что работа нефтепровода "Дружба" может быть возобновлена только через шесть недель, Братислава настаивает на визите европейских экспертов на Украину для оценки реальной ситуации, сообщил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
"Мы выслушали министра иностранных дел Украины, меня лично интересовало прежде всего то, какую позицию господин министр займет по отношению к нефтепроводу "Дружба", поскольку это тема, которая нас интересует максимально. Должен констатировать, что, по словам украинской стороны, нефтепровод "Дружба" возможно будет доступен только через шесть недель. Мы сомневаемся в этом, потому что сроков (возобновления прокачки нефти - ред.) было уже очень много", - сказал Бланар после встречи глав МИД государств-членов Европейского союза в Брюсселе в понедельник.
Он заявил, что представленные украинской стороной данные о якобы повреждении "Дружбы" являются недостаточными. По его мнению, Киев должен пустить европейских экспертов для осмотра нефтепровода.
"Украина теряет доверие, поскольку это ассоциированная (с Евросоюзом - ред.) страна, которая должна соблюдать свои обязанности, в этом случае это касается предоставления информации и кооперации в рамках "Дружбы", - заключил Бланар.