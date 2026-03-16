Глава МИД Хорватии объяснил, почему поддержал новые санкции против России

БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман на встрече глав МИД ЕС выступил в поддержку принятия 20-го пакета санкций против России "не только из-за Украины, но и ЕС".