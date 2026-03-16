Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:24 16.03.2026 (обновлено: 20:32 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/khokkey-2081090870.html
В Калгари, Эдмонтоне и Праге пройдет Кубок мира по хоккею 2028 года
Калгари, Эдмонтон и Прага примут Кубок мира 2028 года, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 16.03.2026
2026-03-16T20:24:00+03:00
2026-03-16T20:32:00+03:00
международная федерация хоккея (iihf)
кубок мира по хоккею
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
хоккей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113291/29/1132912912_109:0:3391:1846_1920x0_80_0_0_9d92f9bfc113c1697dd96c10ba4082c1.jpg
https://ria.ru/20260316/olson-2081089462.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113291/29/1132912912_520:0:2981:1846_1920x0_80_0_0_0394057b316b9f8efc7e46255645e465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Калгари, Эдмонтон и Прага примут Кубок мира 2028 года, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В феврале 2025 года организация совместно с Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA) объявила о проведении турнира в феврале 2028 года. Кубок мира пройдет в четвертый раз после турниров 1996, 2004 и 2016 годов. В соревновании примут участие восемь команд.
Калгари и Прага примут 14 матчей турнира: по шесть встреч группового этапа и по одной игре плей-офф. Полуфиналы и финал состоятся в Эдмонтоне. Всего в турнире будет сыграно 17 матчей. На право проведения соревнования претендовали 28 городов.
Кубок мира проводится не под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), совет которой ранее принял решение не допускать сборную России до чемпионата мира 2026 года. На последнем Кубке мира в 2016 году сборная России дошла до полуфинала, где уступила будущим победителям турнира канадцам.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Дубль Олсона помог "Адмиралу" обыграть "Барыс"
Вчера, 20:19
 
ХоккейМеждународная федерация хоккея (IIHF)Кубок мира по хоккеюНациональная хоккейная лига (НХЛ)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала