В Москве каноэ с двумя людьми попало под винты речного трамвайчика

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Каноэ, на борту которого находились два человека, попало под винты речного трамвайчика возле причала "Фили" на Москве-реке на западе столицы, один человек выжил, второго ищут спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По его словам, два человека плавали на каноэ и попали под винты речного трамвайчика. "По предварительной информации, в результате происшествия один человек сумел выбраться на сушу, второго ищут в воде спасатели.