ЕС не готов направить корабли в Ормузский пролив, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
На минувшей неделе президент США призвал несколько стран передислоцировать военные корабли для восстановления безопасности судоходства в районе. Дональд Трамп попросил об этом Францию, Германию, Британию, Китай, Японию, Южную Корею и других.
"Это не война Европы. В этом регионе у нас есть операция Aspides, как я уже сказала, в Красном море. Обсуждение было о том, что ее следует усилить. <...> Но в вопросе о том, расширять ли этот мандат, чтобы он также охватывал Ормузский пролив и чтобы идти к северу от линии Маската, у государств-членов не было готовности это делать", — сказала Каллас на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя призывы Трампа, заявил, что хваленый американский зонтик безопасности оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них. Тегеран, со своей стороны, ведет переговоры с некоторыми государствами об обеспечении безопасного передвижения через пролив.