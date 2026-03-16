20:03 16.03.2026 (обновлено: 23:53 16.03.2026)
ЕС не готов направить корабли в Ормузский пролив, заявила Каллас
Страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 16.03.2026
© REUTERS / Kuba StezyckiГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
На минувшей неделе президент США призвал несколько стран передислоцировать военные корабли для восстановления безопасности судоходства в районе. Дональд Трамп попросил об этом Францию, Германию, Британию, Китай, Японию, Южную Корею и других.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В США пожалели о шаге против Ирана
Вчера, 16:42
"Это не война Европы. В этом регионе у нас есть операция Aspides, как я уже сказала, в Красном море. Обсуждение было о том, что ее следует усилить. <...> Но в вопросе о том, расширять ли этот мандат, чтобы он также охватывал Ормузский пролив и чтобы идти к северу от линии Маската, у государств-членов не было готовности это делать", — сказала Каллас на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
На этой неделе Белый дом планировал объявить о создании коалиции для сопровождения судов через этот морской проход. Однако другие страны уже начали отказываться от этой инициативы. В частности, не приняли предложение Германия, Япония и Польша.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя призывы Трампа, заявил, что хваленый американский зонтик безопасности оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них. Тегеран, со своей стороны, ведет переговоры с некоторыми государствами об обеспечении безопасного передвижения через пролив.
Баннер с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и покойного верховного лидера аятоллы Рухоллы Хомейни на здании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Слишком дорого. США пришли к неутешительному выводу о войне в Иране
Вчера, 08:00
 
