Пакистанские беспилотники ударили по Кабулу, есть жертвы

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. БПЛА атаковали Кабул, в различных районах гремят взрывы, сообщает Telegram-канал БПЛА атаковали Кабул, в различных районах гремят взрывы, сообщает Telegram-канал TOLOnews plus

"Источники подтверждают, что беспилотные летательные аппараты кружат над Кабулом", — говорится в публикации.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед обвинил в атаке Пакистан . По его словам, удару подвергся реабилитационный центр, есть погибшие и пострадавшие.

Сообщается также о взрывах на проспекте Дар уль-Аман , в районах Хайрхана, Арзан Кеймат, а также Тапе-е Маранджан. В последнем находится военный центр армии Афганистана.

Кабул в конце февраля начал операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда — непризнанной им границы между двумя странами — в ответ на бомбардировки ВВС соседнего государства. Исламабад , в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, и объявил о начале открытой войны с талибами.

Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны.