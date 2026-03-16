Пакистанские беспилотники ударили по Кабулу, есть жертвы
20:44 16.03.2026 (обновлено: 21:20 16.03.2026)
Пакистанские беспилотники ударили по Кабулу, есть жертвы
Пакистанские беспилотники ударили по Кабулу, есть жертвы

TOLOnews plus: пакистанские беспилотники ударили по Кабулу, есть жертвы

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. БПЛА атаковали Кабул, в различных районах гремят взрывы, сообщает Telegram-канал TOLOnews plus.
"Источники подтверждают, что беспилотные летательные аппараты кружат над Кабулом", — говорится в публикации.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: Пакистан начал операцию по защите судоходных путей на Ближнем Востоке
10 марта, 08:29
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед обвинил в атаке Пакистан. По его словам, удару подвергся реабилитационный центр, есть погибшие и пострадавшие.
Сообщается также о взрывах на проспекте Дар уль-Аман, в районах Хайрхана, Арзан Кеймат, а также Тапе-е Маранджан. В последнем находится военный центр армии Афганистана.
Кабул в конце февраля начал операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда — непризнанной им границы между двумя странами — в ответ на бомбардировки ВВС соседнего государства. Исламабад, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, и объявил о начале открытой войны с талибами.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны.
Тогда стороны обменивались авиаударами в течение недели, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.
Дым на месте пакистанского авиаудара в Афганистане - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Афганистан обвинил Пакистан в ударах по резервуарам с топливом в Кандагаре
13 марта, 07:56
 
