Пакистанские беспилотники ударили по Кабулу, есть жертвы
Пакистанские беспилотники ударили по Кабулу, есть жертвы - РИА Новости, 16.03.2026
Пакистанские беспилотники ударили по Кабулу, есть жертвы
БПЛА атаковали Кабул, в различных районах гремят взрывы, сообщает Telegram-канал TOLOnews plus. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T20:44:00+03:00
2026-03-16T20:44:00+03:00
2026-03-16T21:20:00+03:00
кабул (город)
афганистан
пакистан
в мире, кабул (город), афганистан, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана, пакистан
В мире, Кабул (город), Афганистан, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана, Пакистан
Пакистанские беспилотники ударили по Кабулу, есть жертвы
TOLOnews plus: пакистанские беспилотники ударили по Кабулу, есть жертвы
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
БПЛА атаковали Кабул, в различных районах гремят взрывы, сообщает Telegram-канал TOLOnews plus
.
"Источники подтверждают, что беспилотные летательные аппараты кружат над Кабулом", — говорится в публикации.
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана
Забиулла Моджахед обвинил в атаке Пакистан
. По его словам, удару подвергся реабилитационный центр, есть погибшие и пострадавшие.
Сообщается также о взрывах на проспекте Дар уль-Аман, в районах Хайрхана, Арзан Кеймат, а также Тапе-е Маранджан. В последнем находится военный центр армии Афганистана.
в конце февраля начал операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда — непризнанной им границы между двумя странами — в ответ на бомбардировки ВВС соседнего государства. Исламабад
, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, и объявил о начале открытой войны с талибами.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны.
Тогда стороны обменивались авиаударами в течение недели, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.