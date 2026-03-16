В Ярославле задержали 20 человек с нацистскими татуировками

https://ria.ru/20260316/jaroslavl-2081097236.html
2026-03-16T21:04:00+03:00
ярославль
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e8431218f8b92b349c7f700112ac2c6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Ярославле на концерте задержали 20 человек с нацистскими татуировками
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Двадцать человек с нацистскими татуировками и символами задержали на концерте в Ярославле, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В клубе "Территория" в Ярославле
был пресечен концерт "Похороны зимы" праворадикальных групп. Организатором выступила ярославская националистическая околомузыкальная группировка "VLSKVLT" - "Велескульт", - сообщили в правоохранительных органах.
Как сообщается, всего на концерте было 130 участников. В их числе белорусская и московские группы.
"Задержаны 23 радикала, из них 20 - с нацистскими татуировками и символикой, в отношении шестерых составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.3 ("Публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики") КоАП РФ", - рассказали в правоохранительных органах.
По данным правоохранительных органов, один задержанный имел при себе наркотические вещества, двое находились в состоянии наркотического опьянения. Также, как сообщается, выявлены двое уклонистов, которых передали сотрудникам военкомата для принятия решения о привлечении к ответственности и постановке на воинский учет, добавили в правоохранительных органах.