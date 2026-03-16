В Ярославле задержали 20 человек с нацистскими татуировками

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Двадцать человек с нацистскими татуировками и символами задержали на концерте в Ярославле, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"В клубе "Территория" в Ярославле был пресечен концерт "Похороны зимы" праворадикальных групп. Организатором выступила ярославская националистическая околомузыкальная группировка "VLSKVLT" - "Велескульт", - сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщается, всего на концерте было 130 участников. В их числе белорусская и московские группы.

"Задержаны 23 радикала, из них 20 - с нацистскими татуировками и символикой, в отношении шестерых составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.3 ("Публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики") КоАП РФ", - рассказали в правоохранительных органах.