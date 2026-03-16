Япония отказалась направлять корабли сил самообороны в Ормузский пролив - РИА Новости, 16.03.2026
10:42 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/japonija-2080928423.html
Япония отказалась направлять корабли сил самообороны в Ормузский пролив
Япония не может направить корабли сил самообороны на Ближний Восток, заявила премьер страны Санаэ Такаити в ходе дебатов в верхней палате парламента. РИА Новости, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
https://ria.ru/20260316/ssha-2080922053.html
https://ria.ru/20260316/tramp-2080871176.html
ТОКИО, 16 мар — РИА Новости. Япония не может направить корабли сил самообороны на Ближний Восток, заявила премьер страны Санаэ Такаити в ходе дебатов в верхней палате парламента.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив. Телеканал NHK со ссылкой на источник в правительстве позднее сообщил, что страна не будет отправлять корабли только потому, что Трамп так сказал.
"Ничего не решено. Мы продолжаем рассматривать, что Япония может сделать самостоятельно. Направление сил самообороны в рамках охраны судов невозможно", — сказала Такаити.
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в ходе обсуждения также подтвердил, что на данный момент правительство не рассматривает отправку сил самообороны в Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
