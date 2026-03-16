Япония отказалась направлять корабли сил самообороны в Ормузский пролив

ТОКИО, 16 мар — РИА Новости. Япония не может направить корабли сил самообороны на Ближний Восток, заявила премьер страны Санаэ Такаити в ходе дебатов в верхней палате парламента.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в ходе обсуждения также подтвердил, что на данный момент правительство не рассматривает отправку сил самообороны в Ормузский пролив.