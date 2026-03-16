Постпред Израиля в ООН заявил о попытках посредничества с Ливаном

ООН, 16 мар – РИА Новости. "Несколько игроков" пытаются выступить посредниками в конфликте между Израилем и Ливаном, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон.
"Есть несколько игроков, которые пытаются выступить посредниками и принять переговоры у себя", – сказал израильский дипломат журналистам в штаб-квартире ООН.
Данон не раскрыл, какие именно страны готовы выступить посредниками.
"Но из нашего опыта с ХАМАС мы поняли, что можно добиться переговоров и сделать их эффективными, когда вы снижаете возможности вашего противника. И я думаю, что у "Хезболлы", к сожалению, всё ещё есть возможности. И то, что мы сейчас делаем - мы снижаем эти возможности. И я считаю, что следующим шагом будут переговоры", – продолжил он.
Движение "Хезболлах" в воскресенье заявило о проведении 25 боевых операций против армии Израиля. Из них 12 на территории Ливана. Исходя из заявлений было отбито девять попыток продвижения израильских военных, атакованы ракетами и беспилотниками пять военных баз в разных районах Израиля и укрепления в пограничной зоне.