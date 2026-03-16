Израиль не может назвать сроки окончания конфликта с Ираном, заявил посол

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар – РИА Новости. Израиль не может прогнозировать сроки возможного завершения конфликта с Ираном, заявил посол Израиля в Индии Реувен Азар.
"Мы не называем точных сроков, поскольку это зависит от множества факторов... В самом начале и США, и Израиль говорили, что это займет несколько недель. Ситуация также зависит от того, появится ли у Ирана возможность сменить курс. На данный момент не похоже, чтобы они это делали. Напротив, они лишь ужесточают свою позицию. Однако в будущем ситуация может измениться. До нас доходят различные слухи о разногласиях внутри иранского руководства в процессе принятия решений. Так что всё это может занять больше времени", - сказал он в ходе пресс-конференции в Дели.
Азар отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может завершиться дипломатическим путем, "если иранцы решат, что хотят сотрудничать с международным сообществом".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.