Испания направит гуманитарную помощь для жителей Кубы

МАДРИД, 16 мар - РИА Новости. Испания направит новый пакет гуманитарной помощи для населения Кубы, который позволит обеспечить базовые потребности порядка 5 тысяч человек на фоне обострения кризиса, вызванного санкциями США, сообщило Испанское агентство международного сотрудничества в целях развития (AECID).
"С учетом гуманитарных потребностей на месте AECID запускает новый пакет помощи, который включает тысячу наборов продуктов питания и гигиенических наборов, предназначенных для покрытия базовых потребностей примерно 5 тысяч человек", - говорится в сообщении агентства.
Наборы будут закуплены непосредственно у небольших местных кооперативов на Кубе, что позволит поддержать местное производство. Кроме того, Испания планирует направить на остров от 15 до 20 фотоэлектрических установок мощностью 12 киловатт каждая для обеспечения энергоснабжения социальных учреждений, таких как школы и дома престарелых. Ожидается, что эта помощь позволит поддержать потребности примерно 15-20 тысяч человек.
Как уточнили в агентстве, также будет активирован экстренный договор AECID с Испанским Красным Крестом на сумму 160 тысяч евро. Средства будут направлены на поставку и установку солнечных энергосистем в медицинских учреждениях в сотрудничестве с Кубинским Красным Крестом. Эта инициатива позволит обеспечить стабильное электроснабжение медицинской инфраструктуры и поддержать оказание ключевых услуг, включая помощь матерям и новорожденным, проведение родов, работу медицинского оборудования и хранение лекарств и вакцин.
Новый пакет дополняет ранее объявленную Испанией помощь на сумму миллион евро, направленную на поддержку программ международных организаций в области продовольственной помощи и поставок медицинских товаров первой необходимости.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.