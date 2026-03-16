Рейтинг@Mail.ru
Испания направит гуманитарную помощь для жителей Кубы - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/ispanija-2081109138.html
Испания направит гуманитарную помощь для жителей Кубы
Испания направит новый пакет гуманитарной помощи для населения Кубы, который позволит обеспечить базовые потребности порядка 5 тысяч человек на фоне обострения... РИА Новости, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/69/698416923_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_a5435c47162088c99f1c03330c0b3b7b.jpg
https://ria.ru/20260316/tramp-2080877109.html
https://ria.ru/20260316/kuba-2081103919.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/69/698416923_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_7162cbb0b9c118a20193b835390eaa7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Куба, Испания, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Бруно Родригес
© Flickr / isafmediaФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Flickr / isafmedia
Флаг Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 16 мар - РИА Новости. Испания направит новый пакет гуманитарной помощи для населения Кубы, который позволит обеспечить базовые потребности порядка 5 тысяч человек на фоне обострения кризиса, вызванного санкциями США, сообщило Испанское агентство международного сотрудничества в целях развития (AECID).
«
"С учетом гуманитарных потребностей на месте AECID запускает новый пакет помощи, который включает тысячу наборов продуктов питания и гигиенических наборов, предназначенных для покрытия базовых потребностей примерно 5 тысяч человек", - говорится в сообщении агентства.
Наборы будут закуплены непосредственно у небольших местных кооперативов на Кубе, что позволит поддержать местное производство. Кроме того, Испания планирует направить на остров от 15 до 20 фотоэлектрических установок мощностью 12 киловатт каждая для обеспечения энергоснабжения социальных учреждений, таких как школы и дома престарелых. Ожидается, что эта помощь позволит поддержать потребности примерно 15-20 тысяч человек.
Как уточнили в агентстве, также будет активирован экстренный договор AECID с Испанским Красным Крестом на сумму 160 тысяч евро. Средства будут направлены на поставку и установку солнечных энергосистем в медицинских учреждениях в сотрудничестве с Кубинским Красным Крестом. Эта инициатива позволит обеспечить стабильное электроснабжение медицинской инфраструктуры и поддержать оказание ключевых услуг, включая помощь матерям и новорожденным, проведение родов, работу медицинского оборудования и хранение лекарств и вакцин.
Новый пакет дополняет ранее объявленную Испанией помощь на сумму миллион евро, направленную на поддержку программ международных организаций в области продовольственной помощи и поставок медицинских товаров первой необходимости.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала