23:30 16.03.2026
В Иране опровергли сообщения о якобы контактах Аракчи с Уиткоффом
Информация о том, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи якобы возобновил контакты со спецпредставителем президента США Стифом Уиткоффом, неверна, передает агентство... РИА Новости, 16.03.2026
Tasnim: в Иране опровергли сообщения о якобы контактах Аракчи с Уиткоффом

© AP Photo / Vahid Salemi — Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Информация о том, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи якобы возобновил контакты со спецпредставителем президента США Стифом Уиткоффом, неверна, передает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее издание Axios со ссылкой на источники утверждало, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи в последние несколько дней якобы отправлял спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу текстовые сообщения, посвященные прекращению конфликта на Ближнем Востоке.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Иран пообещал "горы пепла" в ответ на атаку США на остров Харк
Вчера, 23:07
"Утверждения издания Axios об установлении связи с США в последние дни неверна и не соответствует действительности", - говорится в сообщении агентства.
По его данным, Иран не испытывает никакого доверия к президенту США Дональду Трампу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Иран уничтожил несколько ангаров для истребителей на двух авиабазах США
Вчера, 22:56
 
