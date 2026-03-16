Аракчи якобы пытался обсудить с Уиткоффом конфликт в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2026
23:28 16.03.2026
Аракчи якобы пытался обсудить с Уиткоффом конфликт в Иране, пишут СМИ
Аракчи якобы пытался обсудить с Уиткоффом конфликт в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2026
Аракчи якобы пытался обсудить с Уиткоффом конфликт в Иране, пишут СМИ
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в последние несколько дней якобы отправлял спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу текстовые сообщения, посвященные... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T23:28:00+03:00
2026-03-16T23:28:00+03:00
в мире, иран, сша, ближний восток, стив уиткофф, военная операция сша и израиля против ирана, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аббас Аракчи
Аракчи якобы пытался обсудить с Уиткоффом конфликт в Иране, пишут СМИ

Axios: Аракчи якобы пытался обсудить с Уиткоффом конфликт на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в последние несколько дней якобы отправлял спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу текстовые сообщения, посвященные прекращению конфликта на Ближнем Востоке, утверждает издание Axios со ссылкой на источники.
"Американский чиновник и источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что Аракчи отправлял Уиткоффу текстовые сообщения, посвященные прекращению войны", - сообщает издание.
По информации Axios, именно Аракчи попытался инициировать контакт. При этом американский чиновник сказал изданию, что Соединенные Штаты не ведут переговоров с Ираном.
"Неясно, насколько содержательными были сообщения, которыми обменивались Аракчи и Уиткофф, однако это первый известный случай прямой связи между сторонами (после начала операции США против Ирана - ред.)", - пишет Axios.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранСШАБлижний ВостокСтив УиткоффВоенная операция США и Израиля против ИранаАббас Аракчи
 
 
