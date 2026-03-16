Иран пообещал "горы пепла" в ответ на атаку США на остров Харк

ТЕГЕРАН, 16 мар — РИА Новости. Нефтегазовые объекты Ближнего Востока превратятся в "горы пепла", если США ударят по объектам острова Харк, заявил официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.

По данным Axios, для "экономического нокаута" Тегерана Вашингтон рассматривает возможность захвата острова. На нем располагается крупнейший нефтяной терминал исламской республики: там перерабатывается 90% всего экспорта.