23:07 16.03.2026 (обновлено: 23:49 16.03.2026)
Иран пообещал "горы пепла" в ответ на атаку США на остров Харк
Нефтегазовые объекты Ближнего Востока превратятся в "горы пепла", если США ударят по объектам острова Харк, заявил официальный представитель Генштаба ВС Ирана... РИА Новости, 16.03.2026
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 мар — РИА Новости. Нефтегазовые объекты Ближнего Востока превратятся в "горы пепла", если США ударят по объектам острова Харк, заявил официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.
По данным Axios, для "экономического нокаута" Тегерана Вашингтон рассматривает возможность захвата острова. На нем располагается крупнейший нефтяной терминал исламской республики: там перерабатывается 90% всего экспорта.
"Если США нападут, <...> сразу же все нефтегазовые объекты стран, откуда была совершена атака, превратятся в горы пепла", — приводит агентство Fars слова Шекарчи.

Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей.
