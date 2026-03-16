Иран пообещал "горы пепла" в ответ на атаку США на остров Харк

ТЕГЕРАН, 16 мар — РИА Новости. Нефтегазовые объекты Ближнего Востока превратятся в "горы пепла", если США ударят по объектам острова Харк, заявил официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.
По данным Axios, для "экономического нокаута" Тегерана Вашингтон рассматривает возможность захвата острова. На нем располагается крупнейший нефтяной терминал исламской республики: там перерабатывается 90% всего экспорта.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей.