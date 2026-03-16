Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/iran-2081102493.html
Отправка США военных в Иран станет для них очередным Вьетнамом, заявил МИД
Отправка США военных в Иран станет для них очередным Вьетнамом, заявил МИД
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_d497e84c4780eb3bf225094551cab8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Отправка США военных в Иран обернется для них конфликтом, аналогичным тому, с которым они столкнулись во Вьетнаме, заявил заместитель иранского министра иностранных дел Саид Хатибзаде.
В понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных. Командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири в этот же день подчеркнул, что возможная атака Штатов на Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, существенно отразится на стоимости нефти.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Трамп признался, что в США не знают кто сейчас возглавляет Иран
Вчера, 20:56
"Просто почитайте, что случилось во Вьетнаме", - ответил Хатибзаде на вопрос ведущего телеканала Sky News, что случится, если американские морпехи высадятся на территории Ирана.
Дипломат отметил, что подобная отправка войск будет противоречить международному праву.
"Я надеюсь, что... они (США - ред.) осознают, что те, кто втянул их в эту войну, могут втянуть их в трясину", - добавил замминистра.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Иран хочет заключить сделку и ведет обсуждения с США, утверждает Трамп
Вчера, 20:07
 
В миреСШАИранВьетнамДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала