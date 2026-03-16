Отправка США военных в Иран станет для них очередным Вьетнамом, заявил МИД

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Отправка США военных в Иран обернется для них конфликтом, аналогичным тому, с которым они столкнулись во Вьетнаме, заявил заместитель иранского министра иностранных дел Саид Хатибзаде.
В понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных. Командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири в этот же день подчеркнул, что возможная атака Штатов на Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, существенно отразится на стоимости нефти.
"Просто почитайте, что случилось во Вьетнаме", - ответил Хатибзаде на вопрос ведущего телеканала Sky News, что случится, если американские морпехи высадятся на территории Ирана.
Дипломат отметил, что подобная отправка войск будет противоречить международному праву.
"Я надеюсь, что... они (США - ред.) осознают, что те, кто втянул их в эту войну, могут втянуть их в трясину", - добавил замминистра.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.