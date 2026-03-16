Политолог рассказал, что помогло Ирану выдержать удары США - РИА Новости, 16.03.2026
19:35 16.03.2026
Политолог рассказал, что помогло Ирану выдержать удары США
Политолог Котов: инвестиции в ВПК помогли Ирану выдержать удары США

Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Инвестиции в различные виды вооружений и развитие беспилотников позволили Ирану противостоять давлению со стороны США, заявил член Экспертного клуба "Дигория" политолог Кирилл Котов.
"Почему США не смогли быстро победить в войне на Ближнем Востоке? Тегеран в последние годы усиливал свою способность к обороне, инвестируя как в традиционные, так и в современные виды вооружений, особенно в БПЛА и ракетные войска. Это стратегически важно, учитывая, что Ирану приходится противостоять передовым вооруженным силам США и Израиля. Тегеран также демонстрирует впечатляющие инженерные и научные достижения в области оборонной промышленности. Более того, сейчас можно сказать, что развитые беспилотный и ракетный секторы Ирана смотрятся сильно выигрышнее американских или израильских, о ближневосточных и говорить не стоит", - рассказал порталу NEWS.ru Котов.
Политолог отметил, что американский план по дестабилизации политической обстановки в Иране провалился сразу из-за нескольких причин. По его словам, в частности, ставка Вашингтона на внутреннюю оппозицию не оправдалась, так как иранское общество не пошло на поводу у внешних сил. Кроме того, Иран смог укрепить связи с альтернативными партнерами, такими как Китай и Россия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
