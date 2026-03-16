Иран призвал США покинуть Ормузский пролив ради стабильного судоходства
2026-03-16T19:18:00+03:00
АШХАБАД, 16 мар – РИА Новости. Соединённые Штаты должны вывести свои военные силы из района Ормузского пролива, если Вашингтон действительно заинтересован в обеспечении стабильного судоходства, заявил посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.
"У меня есть такое предложение к Трампу
: если он хочет стабильности и прохода в Ормузском проливе
, то он должен сделать так, чтобы его военные силы уехали из этого пролива", – сказал он журналистам, комментируя призыв президента США
Дональда Трампа создать международную коалицию для охраны пролива.
Посол подчеркнул, что Ормузский пролив в настоящее время не закрыт, однако ситуация в регионе остаётся напряжённой. По его словам, ряду судов удалось пройти через пролив при содействии иранского правительства. "Мы, как правительство Ирана
, будем защищать стабильность и безопасность в Ормузском проливе", – заверил Рузбехани.
Дипломат также сообщил, что Иран уже выдвинул соседним странам инициативу по созданию регионального механизма сотрудничества в сфере безопасности судоходства. "Мы предложили механизм, который позволит всем соседним странам сотрудничать друг с другом – в интересах не только судов, проходящих через пролив, но и народов, имеющих свои интересы в этом регионе", – пояснил он.
При этом посол предупредил, что без соблюдения всеми сторонами установленных норм вопрос не будет урегулирован в полной мере. Он особо указал, что иностранные военные силы должны покинуть регион как необходимое условие для достижения долгосрочной стабильности.
Трамп 14 марта призвал Китай
, Францию
, Японию
, Южную Корею
, Великобританию
и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.