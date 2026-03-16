Иран призвал США покинуть Ормузский пролив ради стабильного судоходства

АШХАБАД, 16 мар – РИА Новости. Соединённые Штаты должны вывести свои военные силы из района Ормузского пролива, если Вашингтон действительно заинтересован в обеспечении стабильного судоходства, заявил посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.

Дипломат также сообщил, что Иран уже выдвинул соседним странам инициативу по созданию регионального механизма сотрудничества в сфере безопасности судоходства. "Мы предложили механизм, который позволит всем соседним странам сотрудничать друг с другом – в интересах не только судов, проходящих через пролив, но и народов, имеющих свои интересы в этом регионе", – пояснил он.