Тегеран сожалеет, что Украиной управляет Зеленский, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 16.03.2026
16:23 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/iran-2081032159.html
Тегеран сожалеет, что Украиной управляет Зеленский, заявили в МИД Ирана
Иран сожалеет, что Украиной управляет Владимир Зеленский, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 16.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
МИД Ирана: Тегеран сожалеет, что украинский народ столкнулся с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Иран сожалеет, что Украиной управляет Владимир Зеленский, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Что касается Украины, мы сожалеем, что украинский народ действительно столкнулся с человеком, который уже четыре года втягивает страну в войну, которой можно было избежать, и настаивает на этом", - сказал он в ходе брифинга.
Багаи подчеркнул, что у Ирана нет никаких проблем с украинским народом. По его словам, руководство Украины не достигло своих целей, "продиктованных другими", и пытается вовлечь в конфликт другие страны.
Он также добавил, что Иран никогда не участвовал в конфликте на Украине, сотрудничество же Киева со странами, осуществившим нападение на Иран, будет предполагать международную ответственность украинского правительства, "иранцы этого никогда не простят".
"Подобного рода методами и усилиями, связанными с вмешательством в другие конфликты внутренних проблем и болото, которое уготовили украинцам, не решит", - добавил Багаи.
В воскресенье, 15 марта, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью РИА Новости о том, что отношение Зеленского к Ирану основано на ненависти, а сам он стремится к вражде. Дипломат прокомментировал информацию о возможной отправке украинских специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Он подчеркнул, что несмотря на то что Иран считает Россию своим другом и по многим вопросам позиции стран близки, Тегеран не вовлечен в конфликт между Россией и Украиной.
