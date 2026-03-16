Иранский посол назвал число объектов, разрушенных за 17 дней

ДУШАНБЕ, 16 мар – РИА Новости. Пятьдесят пять тысяч объектов, разрушено в Иране за 17 дней с начала нападения Израиля и США, пострадали архитектурные памятники мирового значения, сообщил журналистам иранский посол в Душанбе Алиреза Хакикиян.
Он отметил, что несмотря на это Иран способен оказывать сопротивление и надеется на победу. "Они (противник - ред.) недооценили силу и мощь Ирана и попали в водоворот, из которого им не выбраться. Мы надеемся выиграть эту войну, которую мы не начинали. Но мы ее закончим", - заявил посол.
Говоря о пропускном режиме на границах с рядом соседних стран, Хакикиян отметил, что для граждан Азербайджана и Турции они открыты. Касаясь возможных мирных переговоров с США, он сказал, что в Тегеране нет доверия словам президента США Дональда Трампа. "Цель США - полное господство над Ираном и контроль над регионом... Мы боремся за то, чтобы США ушли с Ближнего Востока и из Персидского залива", - отметил дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля, в стране объявили 40-дневный траур. Новым верховным лидером Ирана избран сын Али Хаменеи, Моджтаба Хаменеи.