Рейтинг@Mail.ru
Иранский посол назвал число объектов, разрушенных за 17 дней - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/iran-2080982516.html
Иранский посол назвал число объектов, разрушенных за 17 дней
Иранский посол назвал число объектов, разрушенных за 17 дней - РИА Новости, 16.03.2026
Иранский посол назвал число объектов, разрушенных за 17 дней
Пятьдесят пять тысяч объектов, разрушено в Иране за 17 дней с начала нападения Израиля и США, пострадали архитектурные памятники мирового значения, сообщил... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T13:11:00+03:00
2026-03-16T13:11:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
дональд трамп
моджтаба хаменеи
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078132573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db7377299e463bce764a1c39a296cfba.jpg
https://ria.ru/20260316/ssha-2080858260.html
https://ria.ru/20260316/iran-2080915301.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078132573_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_98975cfa0fe5e3a50b9260073b954471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, дональд трамп, моджтаба хаменеи, юнеско, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Моджтаба Хаменеи, ЮНЕСКО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранский посол назвал число объектов, разрушенных за 17 дней

Посол Хакикиян: за 17 дней США и Израиль разрушили в Иране 55 тысяч объектов

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУШАНБЕ, 16 мар – РИА Новости. Пятьдесят пять тысяч объектов, разрушено в Иране за 17 дней с начала нападения Израиля и США, пострадали архитектурные памятники мирового значения, сообщил журналистам иранский посол в Душанбе Алиреза Хакикиян.
"За 17 дней агрессии Израиля и США против суверенного Ирана в нашей стране разрушено 55 тысяч объектов, в том числе мирового культурного значения", - сказал Хакикиян на брифинге.
По данным ЮНЕСКО, в результате военных действий в Иране повреждены, в частности, дворец Голестан в Тегеране, павильон Чехель-Сотун и мечеть Джаме, а также зоны застройки вокруг площади Накш-э Джахан в центре Исфахана.
Он отметил, что несмотря на это Иран способен оказывать сопротивление и надеется на победу. "Они (противник - ред.) недооценили силу и мощь Ирана и попали в водоворот, из которого им не выбраться. Мы надеемся выиграть эту войну, которую мы не начинали. Но мы ее закончим", - заявил посол.
Говоря о пропускном режиме на границах с рядом соседних стран, Хакикиян отметил, что для граждан Азербайджана и Турции они открыты. Касаясь возможных мирных переговоров с США, он сказал, что в Тегеране нет доверия словам президента США Дональда Трампа. "Цель США - полное господство над Ираном и контроль над регионом... Мы боремся за то, чтобы США ушли с Ближнего Востока и из Персидского залива", - отметил дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля, в стране объявили 40-дневный траур. Новым верховным лидером Ирана избран сын Али Хаменеи, Моджтаба Хаменеи.
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиДональд ТрампМоджтаба ХаменеиЮНЕСКОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала