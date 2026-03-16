Иранский посол назвал число объектов, разрушенных за 17 дней

ДУШАНБЕ, 16 мар – РИА Новости. Пятьдесят пять тысяч объектов, разрушено в Иране за 17 дней с начала нападения Израиля и США, пострадали архитектурные памятники мирового значения, сообщил журналистам иранский посол в Душанбе Алиреза Хакикиян.

Он отметил, что несмотря на это Иран способен оказывать сопротивление и надеется на победу. "Они (противник - ред.) недооценили силу и мощь Ирана и попали в водоворот, из которого им не выбраться. Мы надеемся выиграть эту войну, которую мы не начинали. Но мы ее закончим", - заявил посол.