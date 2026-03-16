"Вызывает беспокойство". В США запаниковали из-за необычного решения Ирана

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Атаки Ирана дешевыми дронами изматывают дорогостоящую американскую ПВО, пишет 19FortyFive.
"По мере затягивания конфликта все чаще наблюдаются волны атак с использованием недорогого оружия, угрожающие истощить запасы дорогостоящих систем американской ПВО. В частности, вызывает беспокойство относительно низкая стоимость производства беспилотников Shahed по сравнению с гораздо более дорогостоящим оружием, используемым для их сбивания", — сообщается в материале.
Автор отмечает, что для уничтожения этих БПЛА американские системы противовоздушной обороны используют ракеты-перехватчики стоимостью от трех до 12 миллионов долларов каждая.
Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.