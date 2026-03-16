Глава Минэнерго США спрогнозировал длительность военной операции в Иране

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Военная операция США против Ирана, вероятно, продлится еще несколько недель, заявил министр энергетики США Крис Райт.
"Я думаю, что это наиболее вероятный временной горизонт", — сказал Райт в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о том, планирует ли американская администрация растянуть военную операцию против Ирана еще на несколько недель.
По утверждению министра, США якобы уже "уничтожили ключевые элементы военного потенциала Ирана", включая военно-морские силы, авиацию и дальнобойные ракетные системы, а также инфраструктуру их производства.
Министр утверждает, что теперь удары сосредоточены на "оставшихся угрозах", включая ракеты малой дальности и беспилотники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.