СМИ: США недооценили способность Ирана повлиять на мировую экономику - РИА Новости, 16.03.2026
01:40 16.03.2026
СМИ: США недооценили способность Ирана повлиять на мировую экономику
СМИ: США недооценили способность Ирана повлиять на мировую экономику - РИА Новости, 16.03.2026
СМИ: США недооценили способность Ирана повлиять на мировую экономику
Администрация президента США Дональда Трампа признала, что недооценила способность Ирана подорвать мировую экономику через закрытие Ормузского пролива, сообщает РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T01:40:00+03:00
2026-03-16T01:40:00+03:00
в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: США недооценили способность Ирана повлиять на мировую экономику

NYT: Трамп недооценил способность Ирана повлиять на мировую экономику

Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа признала, что недооценила способность Ирана подорвать мировую экономику через закрытие Ормузского пролива, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников в США и Израиле.
"На второй неделе войны администрация Трампа признала, что готовность и способность Ирана подорвать мировую экономику, перекрыв Ормузский пролив, оказались выше, чем предполагали официальные лица, как и возможности Тегерана расширить войну на весь регион", - говорится в материале издания.
По данным газеты, в конце февраля высокопоставленные израильские чиновники заявили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о вероятности возникновения антиправительственных протестов в Иране, если первый удар по этой стране увенчается успехом и приведет к ликвидации большей части иранских сил безопасности, включая верховного лидера. Издание отмечает, что Нетаньяху, по-видимому, убедил в этом Трампа.
Кроме того, по информации газеты, Трамп и глава Центрального командования Пентагона Брэд Купер предостерегали Тель-Авив от ударов по крупным нефтяным цистернам под Тегераном, опасаясь, что подобная атака может спровоцировать иранцев на ответные удары по другим энергетическим целям в регионе.
"Нетаньяху проигнорировал этот совет, и Израиль нанес удар по хранилищам неделю назад в субботу, что вызвало масштабные пожары и первоначальный скачок цен на нефть. Внутри Белого дома чиновники убедились, что израильский лидер хотел увидеть драматические сцены, когда Тегеран будет окутан черным дымом разрушения", - пишет издание.
По словам одного из чиновников Белого дома, позиция Израиля заключалась в том, что горящие резервуары якобы приведут к внутреннему хаосу в иранском руководстве.
Источники издания сообщили газете, что Трамп и Нетаньяху часто находятся в контакте. Кроме того, Трамп также регулярно разговаривает с арабскими лидерами, в частности, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом Бин Салманом. По словам нескольких источников, наследный принц советует американскому лидеру продолжать наносить серьезные удары по Ирану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранИзраильТегеран (город)Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
