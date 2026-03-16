"Интеррос" обжаловал решение Лондонского суда о выплатах "Русалу"
2026-03-16T16:41:00+03:00
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Интеррос" обжаловал решение Лондонского суда о присуждении "Русалу" компенсационных выплат в рамках спора о нарушении соглашения акционеров "Норникеля", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Высокий суд Англии
и Уэльса
обязал бизнесмена Владимира Потанина
выплатить "Русалу
" промежуточный платеж в размере 247,5 тысячи фунтов стерлингов в счет судебных издержек, понесенных алюминиевой компанией в рамках спора о нарушении соглашения акционеров "Норникеля
", говорилось ранее в понедельник в материале газеты "Ведомости" со ссылкой на постановление суда.
"На это решение подана апелляционная жалоба", - прокомментировали свою позицию в "Интерросе
".
В феврале Лондонский суд также удовлетворил требование "Русала" к Потанину раскрыть ряд документов "Норникеля" в рамках подготовки к основному слушанию, которое назначено на 2027 год, сообщали тогда "Ведомости".
В октябре 2022 года "Русал" обратился в Лондонский суд с обвинением в адрес Потанина и его структуре Whiteleave Holdings в нарушении соглашения акционеров "Норникеля" от 2012 года. Указывалось, в частности, что под управлением бизнесмена ГМК потеряла ряд важных активов, что привело к убыткам для компании и ее акционеров.
"Интеррос" Потанина владеет 37% акций ГМК "Норникель", "Эн+ груп" - мажоритарный акционер (56,88%) "Русала" - контролирует 26,39%, следует их данных сайта "Норникеля".