Рейтинг@Mail.ru
СМИ: крематории в Индии перестали использовать газ из-за нарушений поставок - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/indija-2080986365.html
СМИ: крематории в Индии перестали использовать газ из-за нарушений поставок
СМИ: крематории в Индии перестали использовать газ из-за нарушений поставок - РИА Новости, 16.03.2026
СМИ: крематории в Индии перестали использовать газ из-за нарушений поставок
Индийские крематории перестали использовать газ для сжигания тел умерших, а рестораны прекратили готовить еду во фритюре из-за нарушений поставок... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T13:24:00+03:00
2026-03-16T13:24:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014323022_0:233:3227:2048_1920x0_80_0_0_11017fb3fa309048a7a04ddee8a06d7e.jpg
https://ria.ru/20260314/indija-2080669299.html
https://ria.ru/20260312/evrokomissiya-2080264146.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014323022_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_c740941cbeefa95cb98658ca777fcd65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль
В мире, Иран, США, Израиль
СМИ: крематории в Индии перестали использовать газ из-за нарушений поставок

FT: крематории в Индии перестали использовать газ из-за нехватки энергоносителей

© AP Photo / Tsering TopgyalФлаги Индии
Флаги Индии - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Tsering Topgyal
Флаги Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Индийские крематории перестали использовать газ для сжигания тел умерших, а рестораны прекратили готовить еду во фритюре из-за нарушений поставок энергоносителей в результате агрессии США и Израиля против Ирана, сообщает британская газета Financial Times.
"Война США и Израиля против Ирана нарушила поставки энергоносителей по всему миру... В Индии крематории прекратили использовать газ для сжигания тел, а рестораны перестали жарить еду во фритюре", - говорится в публикации.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Индия обеспокоена ситуацией с поставками сжиженного нефтяного газа
14 марта, 15:19
Издание отмечает, что в Пакистане государственных служащих перевели на четырехдневную рабочую неделю, а в Бангладеш закрыли университеты и отменили экзамены. По данным газеты, пресс-секретарь премьера Бангладеш Тарика Рахмана сообщил, что премьер-министр уже зажигает только половину освещения в своем офисе и пользуется кондиционером только в крайних случаях.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ЕК против краткосрочного снятия ограничений на импорт топлива из России
12 марта, 16:30
 
В миреИранСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала