СМИ: крематории в Индии перестали использовать газ из-за нарушений поставок

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Индийские крематории перестали использовать газ для сжигания тел умерших, а рестораны прекратили готовить еду во фритюре из-за нарушений поставок энергоносителей в результате агрессии США и Израиля против Ирана, сообщает британская газета Financial Times.
Издание отмечает, что в Пакистане государственных служащих перевели на четырехдневную рабочую неделю, а в Бангладеш закрыли университеты и отменили экзамены. По данным газеты, пресс-секретарь премьера Бангладеш Тарика Рахмана сообщил, что премьер-министр уже зажигает только половину освещения в своем офисе и пользуется кондиционером только в крайних случаях.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности.