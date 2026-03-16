Суд обратил в доход государства имущество экс-главы округа на Кубани

СОЧИ, 16 мар – РИА Новости. Суд обратил в доход РФ имущество экс-главы Приморско-Ахтарского муниципального округа Максима Бондаренко и аффилированных лиц на сумму более 250 миллионов рублей, сообщила прокуратура Краснодарского края.
"По иску прокуратуры Краснодарского края в доход государства обращено имущество бывшего главы Приморско-Ахтарского муниципального округа стоимостью более чем 250 миллионов рублей. Приморско-Ахтарский районный суд Краснодарского края рассмотрел исковое заявление прокуратуры Краснодарского края к бывшему главе муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Максиму Бондаренко и аффилированным лицам", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Суд изъял имущество экс-главы района на Кубани
12 декабря 2025, 18:03
Как уточнили в ведомстве, Бондаренко использовал свои полномочия для личного обогащения и приобретал имущество на неподтвержденные доходы. По данным ведомства, с ответчиков взыскали три земельных участка общей площадью свыше 3,1 тысячи квадратных метров, три жилых дома площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, нежилое помещение общей площадью 118,8 квадратного метра, а также три автомобиля и снегоболотоход.
Подчеркивается, что решение суда подлежит немедленному исполнению.
Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд отказал в удовлетворении встречного искового заявления об освобождении от ареста автомобиля, принадлежащего несовершеннолетнему сыну Бондаренко.
Бондаренко в январе 2026 года был отправлен в отставку в связи с утратой доверия из-за выявленных фактов коррупции при перераспределении земли, сообщали в краевой прокуратуре. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, до этого у Бондаренко прошли обыски, связанные с нарушениями при строительстве социального объекта по нацпроекту "Демография".