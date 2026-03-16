Южная Корея вдвое нарастила импорт российского СПГ
2026-03-16T11:50:00+03:00
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Южную Корею в феврале этого года в месячном выражении взлетели вдвое, а в годовом выражении - в 1,2 раза, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, за февраль корейцы импортировали СПГ на 128,2 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше, чем в январе, и более чем в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Стоимость поставок выросла впервые после двух месяцев снижения.
Всего за февраль страна импортировала СПГ на 2,28 миллиарда долларов - это лишь на 0,6% меньше, чем месяцем ранее.
Россия
среди основных поставщиков заняла седьмое место, месяцем ранее она была десятой. В топ-5 расположились Австралия
(556,4 миллиона долларов), Катар
(322,6 миллиона), Малайзия
(308,4 миллиона), Индонезия
(230 миллионов) и Канада
(174,9 миллиона).