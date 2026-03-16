Рейтинг@Mail.ru
Святые места в Иерусалиме не пострадали при ракетном обстреле - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/ierusalim-2081112971.html
Святые места в Иерусалиме не пострадали при ракетном обстреле
Святые места в Старом городе Иерусалима не пострадали при ракетном обстреле, однако ракетные осколки упали в непосредственной близости от них, рассказал РИА... РИА Новости, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/19/1479401991_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_e83fc184de133f8ee907ddc3ce65e4bf.jpg
https://ria.ru/20260316/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20260313/erdogan-2080591556.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/19/1479401991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eeef65a1c26c07bcc05da6cd033eb1fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИзраильский флаг
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Израильский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Святые места в Старом городе Иерусалима не пострадали при ракетном обстреле, однако ракетные осколки упали в непосредственной близости от них, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы полиции Израиля Михаил Зингерман.
Ранее в понедельник в районе Иерусалима сработала воздушная тревога в связи с пуском ракет из Ирана. После этого израильская полиция сообщила, что обнаружила осколки ракет-перехватчиков и обломки сбитой ракеты в районе святых мест в Старом городе Иерусалима, включая район Храма Гроба Господня, площадь Храмовой горы, где расположена мечеть Аль-Акса, и Еврейский квартал. На снимках, распространенных пресс-службой полиции, видны крупные ракетные осколки, упавшие буквально в метрах от святынь.
«
"Были совершенно небольшие повреждения от падений ракетных осколков. Сами здания в Святых местах целы и не повреждены", - рассказал Зингерман.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранИерусалимИзраильАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала