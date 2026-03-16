Осколки ракет упали в районе святынь Старого города Иерусалима

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Полиция Израиля утверждает, что обнаружила осколки ракет в районе святых мест в Старом городе Иерусалима, включая район Храма Гроба Господня, после обстрела из Ирана, сообщила полицейская пресс-служба.