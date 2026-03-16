В России утвердили новый ГОСТ для квест-комнат - РИА Новости, 16.03.2026
00:45 16.03.2026
В России утвердили новый ГОСТ для квест-комнат
Росстандарт принял новый ГОСТ на квест-комнаты, требования вступят в силу с декабря текущего года, выяснило РИА Новости, изучив документ. Как рассказали... РИА Новости, 16.03.2026
В России утвердили новый ГОСТ для квест-комнат

Росстандарт принял новый ГОСТ для безопасности квест-комнат

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на квест-комнаты, требования вступят в силу с декабря текущего года, выяснило РИА Новости, изучив документ. Как рассказали агентству в Росстандарте, цель ГОСТа - улучшить безопасность развлекательного досуга и снизить риски для здоровья участников квестов.
"Решение о необходимости определения требований к услугам квест-комнат было принято в связи с высокой популярностью такого вида досуга как прохождение квестов, увеличением числа специализированных организаций, предоставляющих соответствующие услуги, а также в связи с участившимися случаями причинения вреда здоровью (травматизма) участников квестов. Документ направлен на снижение рисков для участников квестов и формирование прозрачных условий оказания услуг в сфере развлекательного досуга", - прокомментировали в Росстандарте.
Так, запирать двери квест-комнат можно только устройствами, открывающимися изнутри без ключа и инструмента. Уточняется, что знаки выхода должны быть видимыми и оснащены аварийным питанием. Вещества, использующиеся для создания искусственных дым-эффектов, должны иметь паспорт безопасности.
Помимо этого, в комнатах не должно быть оголенных, висячих и лежащих проводов. При этом напряжение игровых цепей, доступных игрокам и участникам, должно находиться в интервале от 12 до 24 вольт.
На игроках не допускается использовать реальные петли, удавки, кандалы, жесткие фиксаторы, любые тематические "фиксации". Разрешены для применения быстросъемные и имитационные элементы.
Уровень громкости звука, который допускается использовать во время квеста, не должен превышать 100 децибел. По запросу участника квеста должна быть обеспечена возможность снижения громкости.
"Разработанный Росстандартом национальный стандарт максимально регламентирует требования к исключению нарушений в области безопасности и обеспечит повышение уровня всех видов безопасности как для участников развлечений, так и исполнителей услуг", - заключили в ведомстве.
Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
