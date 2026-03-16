18:16 16.03.2026
Госдума рассмотрит проекты о совершенствовании миграционной политики
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении два законопроекта, направленные на дальнейшее совершенствование миграционной политики, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Государственная Дума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит в первом чтении два законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики в нашей стране. Соответствующее решение принято Советом ГД", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Изменения предлагается внести в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Кроме того, корреспондирующие изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ.
Проектируемыми нормами устанавливается, что трудовые мигранты должны оплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, как сейчас, но и на всех членов семьи, находящихся в России на их иждивении. Срок пребывания в нашей стране трудового мигранта и членов его семьи будет обусловлен сроком трудовых отношений с ним. Независимо от трудовых отношений иностранного гражданина его дети, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны выехать из России в течение тридцати дней, если не имеются иные законные основания для их проживания в России.
Патент или разрешение на работу иностранному гражданину аннулируется в случае отсутствия информации о сумме доходов мигранта или если сумма полученных доходов менее умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи.
Также предлагается ужесточить условия для иностранцев, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Их не выдадут или аннулируют, если трудовая деятельность осуществлялась в течение очередного года менее десяти месяцев. Предлагается и ряд других изменений в части регулирования трудовой деятельности иностранных граждан на территории страны.
"С 2024 года Государственной Думой принято 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. Эта работа ведется на постоянной основе и приносит свой результат. Предлагаемые изменения позволят расширить механизмы контроля за доходами мигрантов и легальностью их пребывания в нашей стране", - отметил председатель Госдумы.
