В ГД предложили ускорить назначение пенсии по потере кормильца - РИА Новости, 16.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 16.03.2026
В ГД предложили ускорить назначение пенсии по потере кормильца
В ГД предложили назначать пенсию по потере кормильца с момента гибели бойца СВО

Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил назначать пенсию по потере кормильца родственникам и членам семьи погибших при исполнении обязанностей участников СВО с момента их гибели.
Депутат отметил, что семьи погибших героев в настоящее время сталкиваются с бюрократической волокитой при оформлении пенсий по потере кормильца и могут оставаться без средств полгода и более.
«
"Это абсолютно недопустимо. Необходимо запустить проактивный механизм назначения пенсий: как только информация о гибели военнослужащего поступает в реестр Минобороны, Социальный фонд должен автоматически начинать оформление выплат на детей и супругу, запрашивая недостающие документы через Госуслуги. Но главное — пенсия должна назначаться и выплачиваться с момента гибели кормильца, а не с даты подачи заявления", - сказал Панеш.
По его мнению, если семья принесла документы через полгода, они должны получить всю сумму за эти полгода единовременно.
"Бюрократические проволочки не должны влиять на благосостояние семьи защитника", - считает парламентарий.
