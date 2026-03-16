В Госдуме предложил распространить на МТК квоту на госзакупки

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил распространить на малые технологические компании (МТК) квоту в размере не менее 25% на государственные закупки, а также предоставить стартапам упрощенный порядок допуска к участию в государственных закупках.
Обращение с соответствующим предложением в адрес главы Минэкономразвития России Максима Решетникова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о распространении обязательной квоты закупок (в размере не менее 25%) на МТК, включенные в соответствующий реестр, независимо от их соответствия критериям отнесения к субъектам МСП, а также о возможности предоставления для создаваемых технологических компаний (стартапов) упрощенного порядка допуска к участию в закупках, включая снижение требований к обеспечению заявок и исполнению контрактов при условии подтверждения инновационного характера продукции, дифференциации размера квоты в зависимости от отрасли и потребностей заказчиков", - сказано в документе.
"В настоящее время в РФ применяется механизм обязательного квотирования доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 25% от совокупного годового объема закупок. Однако существующие критерии отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса в виде максимальной годовой выручки средних предприятий в 2 миллиарда рублей не охватывают значительную часть малых технологических предприятий, для которых законодательством установлен более высокий порог выручки - до 4 миллиардов рублей", - отметил он.
Парламентарий указал, что отсутствие крупных государственных заказов приводит к тому, что перспективные отечественные разработки не находят применения или коммерциализируются за рубежом. Он подчеркнул, что пока не будут созданы комфортные условия для разработчиков, технологического прогресса и суверенитета не будет.
Слуцкий считает, что реализация предлагаемых мер позволит обеспечить МТК гарантированными долгосрочными заказами, что создаст условия для их роста, инвестирования в инновации и модернизацию производств, стимулирует развитие стартап-движения и поддержки инженерно-технических кадров, предотвращая "утечку" перспективных разработок за рубеж.
Кроме того, за счет внедрения передовой продукции и повышения их экономической привлекательности государство сможет увеличить эффективность бюджетных расходов и укрепить технологический суверенитет, заключил он.