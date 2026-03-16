Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/gosduma-2080873205.html
В Госдуме рассказали, почему нельзя преждевременно отключать отопление
Преждевременное отключение отопления может привести к завоздушиванию системы теплоснабжения, в связи с чем повторный запуск тепла при похолодании потребует... РИА Новости, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/66/1520366605_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_19e37c422a231ffbcc64ac628e69a1b9.jpg
https://ria.ru/20260315/moshenniki-2080738346.html
https://ria.ru/20260315/gosduma-2080854529.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/66/1520366605_6:0:790:588_1920x0_80_0_0_74b8cdf32e8a69321f12f800975569db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Госдуме рассказали, почему нельзя преждевременно отключать отопление

РИА Новости: раннее отключение отопления может привести к завоздушиванию системы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Преждевременное отключение отопления может привести к завоздушиванию системы теплоснабжения, в связи с чем повторный запуск тепла при похолодании потребует развоздушивания, поскольку попытка запустить отопление без устранения воздуха из труб чревата неравномерным прогревом зданий и возникновением коммунальных аварий, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Парламентарий отметил, что с окончанием зимы и наступлением весны, встречаются аномально теплые и даже солнечные дни, в домах становится слишком тепло, люди просят отключить отопление. Однако за теплыми днями неизменно следуют заморозки по ночам, что и наблюдается сейчас, пояснил он.
Телефон и банковская карта - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
В ГД рассказали о новой схеме мошенников с кредитами
Вчера, 03:00
"Отключать системы отопления нельзя, объясню почему. При отключении отопления необходимо отключать насосы на котельных. Если насосы отключаются, в системе падает давление и, как только оно падает, происходит завоздушивание. Чтобы в случае заморозков "завести" систему заново, необходимо завоздушивания устранить по всем сетям. Это те мероприятия, которые проводятся не день и не два, а порядка двух недель. Это и есть подготовка к отопительному сезону, ее проводят разово летом-осенью", - пояснил РИА Новости Колунов.
По его словам, если включать и выключать отопление, огромное количество ресурсов и времени уйдет на развоздушивание систем, соответственно, специалисты просто не будут успевать это делать.
"Даже если сейчас посмотреть на прогноз погоды, днем температура воздуха поднимается до плюс семи, однако ночью опускается и до минус пяти градусов. Отключили бы отопление, в домах было бы холодно ночью. А если говорить про запуск отопления без развоздушивания, это чревато серьезными последствиями. Результатом станет неравномерный прогрев домов, а может, и полное отсутствие тепла, коммунальные аварии", - сказал он.
Депутат добавил, что делать отопление ниже на котельных также нельзя: если уменьшить температуру на котлах, то и горячая вода перестанет быть горячей в тех домах и учреждениях, где нет индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).
"Здесь решение - установка внутри квартир радиаторов с регуляторами. Чтобы каждый, будучи у себя дома, мог температуру отрегулировать", - заключил он.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
В Госдуме рассказали о подходах к строительству новых городов
Вчера, 22:19
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала