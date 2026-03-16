В Госдуме рассказали, почему нельзя преждевременно отключать отопление

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Преждевременное отключение отопления может привести к завоздушиванию системы теплоснабжения, в связи с чем повторный запуск тепла при похолодании потребует развоздушивания, поскольку попытка запустить отопление без устранения воздуха из труб чревата неравномерным прогревом зданий и возникновением коммунальных аварий, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий отметил, что с окончанием зимы и наступлением весны, встречаются аномально теплые и даже солнечные дни, в домах становится слишком тепло, люди просят отключить отопление. Однако за теплыми днями неизменно следуют заморозки по ночам, что и наблюдается сейчас, пояснил он.

"Отключать системы отопления нельзя, объясню почему. При отключении отопления необходимо отключать насосы на котельных. Если насосы отключаются, в системе падает давление и, как только оно падает, происходит завоздушивание. Чтобы в случае заморозков "завести" систему заново, необходимо завоздушивания устранить по всем сетям. Это те мероприятия, которые проводятся не день и не два, а порядка двух недель. Это и есть подготовка к отопительному сезону, ее проводят разово летом-осенью", - пояснил РИА Новости Колунов.

По его словам, если включать и выключать отопление, огромное количество ресурсов и времени уйдет на развоздушивание систем, соответственно, специалисты просто не будут успевать это делать.

"Даже если сейчас посмотреть на прогноз погоды, днем температура воздуха поднимается до плюс семи, однако ночью опускается и до минус пяти градусов. Отключили бы отопление, в домах было бы холодно ночью. А если говорить про запуск отопления без развоздушивания, это чревато серьезными последствиями. Результатом станет неравномерный прогрев домов, а может, и полное отсутствие тепла, коммунальные аварии", - сказал он.

Депутат добавил, что делать отопление ниже на котельных также нельзя: если уменьшить температуру на котлах, то и горячая вода перестанет быть горячей в тех домах и учреждениях, где нет индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).