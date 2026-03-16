В Госдуме предложили выдавать карты "Связи поколений"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести карту межпоколенческой поддержки "Связи поколений" номиналом 10 тысяч рублей и выдавать её женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, имеющих внуков в возрасте от 6 до 13 лет.

Официальное обращение в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

"Считаю целесообразным рассмотреть возможность введения карты межпоколенческой поддержки "Связи поколений" номиналом 10 тысяч рублей ежегодно для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, имеющих внуков в возрасте от 6 до 13 лет и реально участвующих в их воспитании", - сказано в обращении.

Предлагается предусмотреть возможность использования средств такой карты исключительно на совместное посещение музеев, театров, выставок, цирков, планетариев, зоопарков, концертных площадок, детских культурно-просветительских программ, а также на внутригородские и внутрирегиональные культурно-познавательные поездки.

"Справедливая Россия" предлагает начать с пилотного проекта в нескольких регионах. Посмотрим, как пойдет, сколько семей заинтересуется, что нужно будет доработать. Мы уверены, что это одна из тех идей, которые делают государство человечнее, а семьи - крепче", - заявил Миронов РИА Новости.

Он отметил, что главная цель проекта - укрепление связей между поколениями.