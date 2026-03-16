В Госдуме предложили выдавать карты "Связи поколений"
16.03.2026
В Госдуме предложили выдавать карты "Связи поколений"
В Госдуме предложили выдавать карты "Связи поколений"
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести карту межпоколенческой поддержки "Связи поколений" номиналом 10 тысяч рублей и выдавать её... РИА Новости, 16.03.2026
В Госдуме предложили выдавать карты "Связи поколений"

Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести карту межпоколенческой поддержки "Связи поколений" номиналом 10 тысяч рублей и выдавать её женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, имеющих внуков в возрасте от 6 до 13 лет.
Официальное обращение в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Считаю целесообразным рассмотреть возможность введения карты межпоколенческой поддержки "Связи поколений" номиналом 10 тысяч рублей ежегодно для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, имеющих внуков в возрасте от 6 до 13 лет и реально участвующих в их воспитании", - сказано в обращении.
Предлагается предусмотреть возможность использования средств такой карты исключительно на совместное посещение музеев, театров, выставок, цирков, планетариев, зоопарков, концертных площадок, детских культурно-просветительских программ, а также на внутригородские и внутрирегиональные культурно-познавательные поездки.
"Справедливая Россия" предлагает начать с пилотного проекта в нескольких регионах. Посмотрим, как пойдет, сколько семей заинтересуется, что нужно будет доработать. Мы уверены, что это одна из тех идей, которые делают государство человечнее, а семьи - крепче", - заявил Миронов РИА Новости.
Он отметил, что главная цель проекта - укрепление связей между поколениями.
"Бабушки и дедушки - главные хранители традиций. Они рассказывают, как отмечали Масленицу в детстве, как пели военные песни всем двором 9 Мая. Если мы хотим, чтобы дети выросли с любовью к Родине, чтобы они знали свои корни, - мы обязаны дать пожилым людям возможность быть рядом с внуками как можно чаще. Эти 10 тысяч рублей в год - инвестиция в будущее страны", - сказала Лантратова РИА Новости.
