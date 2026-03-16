Жена Голикова назвала причину смерти актера

Кадр из сериала "Несколько капель"

Кадр из сериала "Несколько капель"

© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ, 1982 Кадр из сериала "Несколько капель"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Причиной смерти одного из старейших актеров МХАТ имени Горького Андрея Голикова стала гематома черепа из-за падения в театре, сообщила РИА Новости его жена Марина Павлюк.

Ранее МХАТ имени Горького сообщил. что Голиков умер в понедельник в возрасте 80 лет.

"Он упал в театре, ударился головой. Умер от падения. 13 марта упал, 16-го экстренно прооперировали, четыре часа делали операцию со страшным тяжелейшим диагнозом "гематома лобно-височной части мозга", - сообщила супруга актера.

Павлюк добавила, что артист провел в коме несколько дней и не вышел из нее. Жена актера заранее понимала, что его не спасти.

"Он упал назад, как оловянный солдатик от приступа сосудистой дистонии и ударился головой о гранит", - добавила супруга. Она уточнила, что этот случай не считается производственной травмой.

Голиков окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ в 1969 году. После окончания обучения на режиссёрском факультете Школы-студии в 1976 году он был принят в труппу МХАТ имени М. Горького . В 1987 году артист остался в труппе театра под руководством Т.В. Дорониной.

Он сыграл роли в ряде важных для театра постановок: "Так победим!" М.Ф. Шатрова, "Кремлёвские куранты" Н.Ф. Погодина, "Тартюф" Ж.Б. Мольера, "Три толстяка" Ю.К. Олеши и М.А. Горюнова, "Господа Головлёвы" М.Е. Салтыкова-Щедрина, "Последний срок" В.Г. Распутина.