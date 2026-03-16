14:32 16.03.2026 (обновлено: 14:48 16.03.2026)
Голикова назвала приоритетную задачу здравоохранения
Борьба с преждевременным старением и предрисками развития заболеваний стала первоочередной задачей новой Стратегии развития здравоохранения России, сообщила... РИА Новости, 16.03.2026
https://ria.ru/20250828/vrach-2037989706.html
https://ria.ru/20260313/starost-2080383021.html
Голикова: борьба с преждевременным старением стала приоритетом здравоохранения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на открытии форума "Здоровое общество" на площадке кластера "Ломоносов". 16 марта 2026
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на открытии форума "Здоровое общество" на площадке кластера "Ломоносов". 16 марта 2026
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Борьба с преждевременным старением и предрисками развития заболеваний стала первоочередной задачей новой Стратегии развития здравоохранения России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме "Здоровое общество".
"Первостепенной задачей новой Стратегии развития здравоохранения стала борьба с преждевременным старением и предрисками развития заболеваний", - сказала Голикова.
Комплекс витаминов - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Врач назвала самые перспективные добавки для продления жизни
28 августа 2025, 03:08
Она пояснила, что предриски - это отклонения в параметрах работы организма, которые еще не привели к нарушению функций и развитию заболеваний. По словам вице-премьера, специалисты сосредоточились на семи основных механизмах старения.
"Для их выявления российскими специалистами с учетом мирового опыта разработаны и запатентованы специальные программы исследований, зарегистрированы калькуляторы оценки биологического возраста", - уточнила Голикова.
Она добавила, что такие исследования будут проводить обновленные центры здоровья, функционал которых расширяется в рамках медицины здорового долголетия.
Форум "Здоровое общество" проходит в Москве 16-17 марта. В его работе примут участие делегации 15 стран.
Гимнастика Здорово жить в центре московского долголетия Сокол - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
В Минздраве рассказали, в каком возрасте россияне начинают стареть
13 марта, 04:51
 
