Глава МИД Кении отметил важность антиколониальной резолюции ООН

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что придаёт особое значение антиколониальной резолюции ООН, недавно принятой при активной поддержке России.

Министр также отметил, что попытки воспрепятствовать экономическому развитию отдельных стран также можно считать проявлениями колониализма.

"Колониализм может принимать различные формы. Это может быть как прямое подчинение либо игнорирование политических прав, так и подавление экономического потенциала отдельных стран и народов. Поэтому мы считаем эту резолюцию очень важной и всячески приветствуем её принятие", - подчеркнул глава кенийского МИД.