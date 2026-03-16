Глава МИД Кении отметил важность антиколониальной резолюции ООН
2026-03-16T18:25:00+03:00
Мудавади: для Кении важна антиколониальная резолюция, принятая при поддержке РФ
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что придаёт особое значение антиколониальной резолюции ООН, недавно принятой при активной поддержке России.
В 2025 году Россия
поддержала инициативу Генеральной Ассамблеи ООН
объявить 14 декабря Международным днем борьбы против колониализма во всех его формах и проявлениях.
"Я считаю, что это очень важная резолюция, которая позволяет нам не упускать из виду вызовы, связанные с колониализмом. Как я уже говорил, Россия была одной из первых стран, признавших в 1963 году независимость Кении
… Для нас исключительно важно, что был провозглашён день борьбы с колониализмом, поскольку это демонстрирует уважение к независимости и свободе", - сказал Мудавади.
Министр также отметил, что попытки воспрепятствовать экономическому развитию отдельных стран также можно считать проявлениями колониализма.
"Колониализм может принимать различные формы. Это может быть как прямое подчинение либо игнорирование политических прав, так и подавление экономического потенциала отдельных стран и народов. Поэтому мы считаем эту резолюцию очень важной и всячески приветствуем её принятие", - подчеркнул глава кенийского МИД.
В понедельник в Москве
прошли переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова
с главой кенийского МИД Мусалией Мудавади. Мудавади будет находиться с рабочим визитом в Москве с 15 по 18 марта.