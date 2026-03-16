Дмитриев предрек ЕС масштабный энергетический кризис

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что политика отказа от российских энергоресурсов ввергает Европу в масштабный энергетический кризис.
"Упрямая глупость бюрократов ЕС неизменно поражает. Слепо скандируя "нет российской энергии", они ввергают Европу в масштабный энергетический кризис, созданный ими самими: деиндустриализация, массовая безработица, стремительный рост счетов за электроэнергию, инфляция, банкротства и общественное негодование. Адаптируйтесь или уходите в отставку. Скоро", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал слова главы евродипломатии Кайи Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза: она назвала "опасным прецедентом" ослабление санкций США против нефти РФ и призвала "усиливать санкционное давление".
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. С начала марта нефть Brent подорожала на 44%, цены на газ в Европе - подскочили на 57%.