Рейтинг@Mail.ru
"Cтарик, хватит!": экс-президент ФРГ высмеял унижения Мерца
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/germaniya-2080886728.html
"Cтарик, хватит!": экс-президент ФРГ высмеял унижения Мерца
"Cтарик, хватит!": экс-президент ФРГ высмеял унижения Мерца
в мире
германия
иран
россия
фридрих мерц
дональд трамп
йоахим гаук
ard
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079641207_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_b35ceeb001e100e77e5de07d12bd3a1c.jpg
https://ria.ru/20260313/tramp-2080501621.html
https://ria.ru/20260313/dmitriev-2080485722.html
https://ria.ru/20260310/merts-2079736083.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079641207_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5d7657b93b7a3c8ee789f8a2036dcf01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Германия, Иран, Россия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Йоахим Гаук, ARD
"Cтарик, хватит!": экс-президент ФРГ высмеял унижения Мерца

Экс-президент ФРГ Гаук: Мерц выбрал путь унижения перед Трампом

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается повлиять на американского лидера Дональда Трампа, но терпит лишь унижения, заявил экс-президент Германии Йоахим Гаук в интервью немецкому телеканалу ARD.
"Мерц, быть может, и хотел бы сказать: "Слушай, старик, хватит!" Но ему это не позволено", — иронично заметил политик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
СМИ: Трамп проигнорировал просьбы Мерца и Макрона не ослаблять санкции
13 марта, 15:04
По его словам, у Трампа своеобразная интерпретация международного права, поэтому для сохранения связей Мерц предпочел пресмыкаться перед ним.
"Канцлер пока что довольно ловко справляется с ситуацией", — саркастично подытожил политик.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Дмитриев назвал Мерца специалистом по разрушению Германии
13 марта, 14:11
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что разделяет надежду американского президента на скорейшее завершение конфликта вокруг Ирана и не считает необходимым ослаблять санкции в отношении России.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Мерц обеспокоен отсутствием плана по разрешению ситуации вокруг Ирана
10 марта, 16:27
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала