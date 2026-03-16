В Германии пройдет третья волна забастовок транспортных работников

БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Профсоюз Ver.di призвал сотрудников общественного транспорта в Германии к новой предупредительной забастовке 19 марта, в этот день перебои с движением автобусов и трамваев ожидаются сразу в нескольких федеральных землях.
Предыдущие две волны забастовок транспортников прошли по всей Германии в начале и конце февраля 2026 года и затронули большую часть федеральных земель.
"В текущем раунде тарифных переговоров в компаниях муниципального общественного транспорта Объединенный профсоюз работников сферы услуг (Ver.di) вновь призывает к забастовке, которая пройдет в четверг, 19 марта, одновременно в нескольких федеральных землях", - говорится в сообщении профсоюза на его официальном сайте.
Как сообщили в профсоюзе, в день забастовки общественный транспорт полностью остановится как минимум в четырех федеральных землях - Баварии, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Гамбурге.
Новая забастовка транспортников объявлена из-за отсутствия существенного прогресса в переговорах с работодателями, которые продолжаются в Германии уже несколько месяцев подряд.
"Мы не можем позволить себе затягивание переговоров, нужны решения здесь и сейчас", - заявила в этой связи заместитель председателя Ver.di Кристине Беле.
Профсоюз требует не только повышения зарплат работникам, но и улучшения их условий труда в виде более удобного графика, длинных перерывов и большего времени отдыха между сменами.
При этом, как отметили в профсоюзе, в Баден-Вюртемберге и Шлезвиг-Гольштейне соглашения уже достигнуты, а в Нижней Саксонии до конца марта действует запрет на забастовки.
Ранее Ver.di сообщал, что этот раунд тарифных переговоров затрагивает 150 компаний общественного транспорта и автобусных операторов во всех землях Германии, в которых работают в общей сложности около 100 тысяч человек.
