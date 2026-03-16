В Германии пройдет третья волна забастовок транспортных работников - РИА Новости, 16.03.2026
17:39 16.03.2026
В Германии пройдет третья волна забастовок транспортных работников
В Германии пройдет третья волна забастовок транспортных работников - РИА Новости, 16.03.2026
В Германии пройдет третья волна забастовок транспортных работников
Профсоюз Ver.di призвал сотрудников общественного транспорта в Германии к новой предупредительной забастовке 19 марта, в этот день перебои с движением автобусов
2026-03-16T17:39:00+03:00
2026-03-16T17:39:00+03:00
германия
бавария
бранденбург
в мире, германия, бавария, бранденбург
В мире, Германия, Бавария, Бранденбург
В Германии пройдет третья волна забастовок транспортных работников

В Германии 19 марта начнется третья волна забастовок транспортных работников

БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Профсоюз Ver.di призвал сотрудников общественного транспорта в Германии к новой предупредительной забастовке 19 марта, в этот день перебои с движением автобусов и трамваев ожидаются сразу в нескольких федеральных землях.
Предыдущие две волны забастовок транспортников прошли по всей Германии в начале и конце февраля 2026 года и затронули большую часть федеральных земель.
Самолет авиакомпании Lufthansa совершает посадку в аэропорту города Гамбург, Германия - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Аэропорт Гамбурга отменил все рейсы из-за забастовки
9 марта 2025, 09:45
"В текущем раунде тарифных переговоров в компаниях муниципального общественного транспорта Объединенный профсоюз работников сферы услуг (Ver.di) вновь призывает к забастовке, которая пройдет в четверг, 19 марта, одновременно в нескольких федеральных землях", - говорится в сообщении профсоюза на его официальном сайте.
Как сообщили в профсоюзе, в день забастовки общественный транспорт полностью остановится как минимум в четырех федеральных землях - Баварии, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Гамбурге.
В Гессене, Бремене и Сааре решения о присоединении к забастовке могут быть приняты в ближайшие дни, поэтому общее число бастующих регионов может вырасти до семи.
Новая забастовка транспортников объявлена из-за отсутствия существенного прогресса в переговорах с работодателями, которые продолжаются в Германии уже несколько месяцев подряд.
Аэропорт Мюнхена - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Аэропорт Мюнхена проведет 48-часовую забастовку
25 февраля 2025, 21:53
"Мы не можем позволить себе затягивание переговоров, нужны решения здесь и сейчас", - заявила в этой связи заместитель председателя Ver.di Кристине Беле.
Профсоюз требует не только повышения зарплат работникам, но и улучшения их условий труда в виде более удобного графика, длинных перерывов и большего времени отдыха между сменами.
При этом, как отметили в профсоюзе, в Баден-Вюртемберге и Шлезвиг-Гольштейне соглашения уже достигнуты, а в Нижней Саксонии до конца марта действует запрет на забастовки.
Ранее Ver.di сообщал, что этот раунд тарифных переговоров затрагивает 150 компаний общественного транспорта и автобусных операторов во всех землях Германии, в которых работают в общей сложности около 100 тысяч человек.
Машина французских полицейских - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Сотрудники агентства Франс Пресс устроили пятичасовую забастовку
29 января, 22:15
 
