Герасимов рассказал о потерях ВСУ в Великой Михайловке, Покровском за месяц

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Группировка РФ "Восток" отражает атаки штурмовиков ВСУ из Великой Михайловки и Покровского, в феврале-марте противник потерял более 2,5 тысячи человек, 120 единиц техники, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.